BUDO'nun sabah seferleri iptal - Son Dakika

BURSA Deniz Otobüsleri'nin sabah seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuzluk hava koşulları nedeniyle iptal edildi" denildi. Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi de hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.