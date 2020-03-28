BUDO seferleri durduruldu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi BURULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre korona virüs tedbirleri kapsamında BUDO seferleri durduruldu.



BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, Kovid-19 Salgınını önleme amaçlı T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 27 Mart tarihli genelgesiyle şehirlerarası seyahat kısıtlanmıştır. Bu sebeple BBBUS ve BUDO seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.



Yapılan açıklamada ayrıca, "BUDO seferlerinin durdurulmasıyla birlikte F/1 ve F/3 hatlarımız pazartesiden itibaren seferlerine geçici süreyle ara verecektir" denildi. - BURSA