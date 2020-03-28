BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu - Son Dakika

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BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu
6 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle durduruldu.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle durduruldu.
BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Kovid-19 salgınını önleme amaçlı İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolculuğun kısıtlanması genelgesi uyarınca BUDO seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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