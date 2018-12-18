Budo Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal
2 saat önce
BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa
ile İstanbul
arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama göre, 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya
), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu
(İhlas
), 16.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:53 Kaynak: DHA
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