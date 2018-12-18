Son Dakika Haberleri: Budo Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

Budo Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal

2 saat önce

BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

Budo Seferleri Olumsuz Hava Nedeniyle İptal, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama göre, 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:53 Kaynak: DHA

Eminönü, Mudanya, İstanbul, Bursa, Güncel
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