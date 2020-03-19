BUDO seferlerine korona düzenlemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BUDO seferlerine korona düzenlemesi - Son Dakika

BUDO seferlerine korona düzenlemesi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), korona virüs salgını sebebiyle yolcu talebi olmaması yüzünden haftalık 28 olan sefer sayısını 8'e düşürdü.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), korona virüs salgını sebebiyle yolcu talebi olmaması yüzünden haftalık 28 olan sefer sayısını 8'e düşürdü.


Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş'tan yapılan açıklamada, "Mudanya Eminönü hattımızda salgınla mücadele maksadıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen 'evden çıkmama' tedbirleri kapsamında seferlerimiz geçici bir süreyle sadece cuma ve pazar günleri günde 2 sefer olarak düzenlenecektir" denildi.


Yapılan düzenleme ile seferler cuma günleri Mudanya'dan saat 07.00 ve saat 17.00'da, Eminönü'nden saat 09.30 ve saat 19.30'da yapılacak. Pazar günleri ise Mudanya'dan saat 08.00'da ve saat 17.00'da, Eminönü'nden ise saat 10.30 ve saat 19.30'da gerçekleştirilecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:30 Kaynak: İHA

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