Son Dakika Haberleri: BUDO ve İDO bazı seferleri iptal
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BUDO ve İDO bazı seferleri iptal

6 saat önce

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri yapılamayacak.

BUDO ve İDO bazı seferleri iptal, System.String[]

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri yapılamayacak.


BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı. İDO'nun 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. - BURSA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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