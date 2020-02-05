BUDO ve İDO'da iptal seferler - Son Dakika

İptal edilen seferler şöyle:

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri 'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi

Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim