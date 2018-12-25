Son Dakika Haberleri: Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

1 saat önce

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.

İptal edilen seferler şöyle;

BUDO

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:40 Kaynak: DHA

Mudanya, İtü, İstanbul, Bursa, Güncel
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