Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
(İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.
İptal edilen seferler şöyle;
BUDO
07: 00 Bursa
(Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- Bursa