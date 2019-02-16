Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri
'nin (İDO
) birçok seferi iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
08.00 Bursa (Mudanya
) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
09.30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - Bursa