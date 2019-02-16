Son Dakika Haberleri: Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

48 dakika önce

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi.

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri, System.String[]
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

09.30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:17 Kaynak: DHA

İstanbul, Mudanya, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa, Ekonomi
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