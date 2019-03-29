Son Dakika Haberleri: Budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

Budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

16 dakika önce

BURSA Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal etti.

Budo ve İdo'dan Sefer İptalleri, System.String[]
BURSA Deniz Otobüsü İşletmeleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal etti.

Marmara ve  Ege'deki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:  

BUDO 

29.03.2019 08: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 08: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 09: 30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 10: 00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 10: 30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 11: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 12: 55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 13: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 14: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

29.03.2019 16: 00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

İDO 

07.45/ Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

07: 50/ Kadiköy-Bursa 

08: 05/ Yenikapı-Bursa 

Kuzey Ege'de saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:32 Kaynak: DHA

Mudanya, İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Bursa, Güncel
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