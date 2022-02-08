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BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

08.02.2022 09:12
BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bugün yapacakları bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İDO ve BUDO'nun bugün yapacakları bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da 07: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy- Kabataş seferi ile 07: 45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bilgisi verildi.

(Berktuğ Öncü/ İHA)

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

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İstanbul Deniz Otobüsleri, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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