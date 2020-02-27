BUDO ve İDO'de sefer iptalleri - Son Dakika

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)İDO07: 30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 40 - Bostancı-Beşiktaş07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı08: 10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy