BUDO ve İDO'de sefer iptalleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel BUDO ve İDO'de sefer iptalleri - Son Dakika

BUDO ve İDO'de sefer iptalleri

1 saat önce

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO ve İDO'de sefer iptalleri, System.String[]

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler  şu şekilde:

BUDO

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07: 30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07: 40 - Bostancı-Beşiktaş

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08: 10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy


İstanbul Deniz Otobüsleri, Bandırma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü
Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 06:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BUDO ve İDO'de sefer iptalleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]