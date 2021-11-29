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BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi - Son Dakika

BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi

29.11.2021 09:22

BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi

BURSA - Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy seferi

19: 01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi
BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi
BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi
BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, Mudanya, Armutlu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi - Son Dakika


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