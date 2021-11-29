BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi - Son Dakika

BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi BURSA - Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde: BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 08: 30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy seferi 19: 01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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