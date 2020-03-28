BUDO yarınki bazı seferlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal etti - Son Dakika

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BUDO yarınki bazı seferlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal etti
6 saat önce
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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