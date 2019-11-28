Son Dakika Haberleri: Budowlani Lodz: 3-0
Son Dakika Spor Budowlani Lodz: 3-0 - Son Dakika Spor

Budowlani Lodz: 3-0

6 saat önce

SALON: TVF Burhan FelekHAKEMLER: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Melis (L) (Beliz, Fatma, Ceren, Sıla, İparLODZ: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska, Stenzel (L) (Twardowska, Baldyga)SETLER:...

Budowlani Lodz: 3-0, System.String[]

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)

FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Melis (L) (Beliz, Fatma, Ceren, Sıla, İpar

LODZ: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska, Stenzel (L) (Twardowska, Baldyga)

SETLER: 25-20, 25-12, 25-13

SÜRE: 61 dakika (21,20,20)

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-20, 25-12 ve 25-13 şeklinde sonuçlandı.

CEV tarafından maçın "En Değerli Oyuncu"su Fenerbahçe Opet'in Sırp smaçörü Brankica Mihajlovic seçildi. Mihajlovic, mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı.


Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Hollanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması
Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı Zeljko Obradovic tarihe geçti! Fenerbahçe Beko, Khimki'yi 89-76 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 03:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Budowlani Lodz: 3-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]