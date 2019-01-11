Son Dakika Haberleri: Buducnost Volı - Darüşşafaka Tekfen: 75-74

Buducnost Volı - Darüşşafaka Tekfen: 75-74

40 dakika önce

THY Avrupa Ligi'nin 18'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Buducnost VOLI'ye 75-74 mağlup oldu.

Buducnost Volı - Darüşşafaka Tekfen: 75-74, System.String[]
THY Avrupa Ligi'nin 18'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Buducnost VOLI'ye 75-74 mağlup oldu.

Karadağ'ın Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, ilk periyodu ev sahibi Buducnost VOLI 16-14 önde bitirdi. İkinci periyotta çabuk toparlanan Darüşşafaka Tekfen'in etkili hücumları sonrası devre arasına deplasman ekibinin 42-36'lık üstünlüğü ile girdi.

Üçüncü periyotta katı savunma uygulayan Buducnost VOLI, periyot sonunda yeniden üstünlüğü sağladı: 58-53. Dördüncü periyotta aradaki skor farkını kapatmayı başaran ve bitime kısa bir süre kala kala 74-73 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, rakibinin son saniyelerdeki basketine engel olmadı ve deplasmandan 75-74'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Buducnost VOLI'de 18 sayı kaydeden Edwin Jackson, maçın en skorer oyuncusu olurken Darüşşafaka Tekfen'de ise Toney Douglas, 14 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Avrupa, Türk Hava Yolları, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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