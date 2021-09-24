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Budva şehrinden gelen heyet Bodrum Belediye Başkanını ziyaret etti - Son Dakika

Budva şehrinden gelen heyet Bodrum Belediye Başkanını ziyaret etti

24.09.2021 18:11
Budva şehrinden gelen heyet Bodrum Belediye Başkanını ziyaret etti, System.String[]

İki turizm şehri arasında kurulacak dostluk köprüsünün öneminin konuşulduğu ziyarette; Bodrum'un ve Budva'nın turizm ve ekonomi yönünden potansiyellerine ve benzerliklerine vurgu yapıldı.

Budva Belediye Parlamento Başkanı Krsto Radovic, Budva Parlamento Meclis Üyesi Luka Lijesevic, Belediye Yönetim Kurulu Başkanı Miomir Pejovic, Nasional Turistik OrganizasiyonDanışmanı Alem Dedeic, Turistik Organizasyon Budva Müdürü Maja Lijesevic, Akademija Znanja Başkanı Aleksandar Franeta, Yatırım Danışmanı Nadja Lakovic'den oluşan heyetin Başkan Aras'ı ziyaretinde Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ile İlknur Ülküm Seferoğlu hazır bulundular.

Bodrum'un ve Budva'nın birbirlerine benzerliğinden bahseden Başkan Aras heyeti kabulünde, geçmişten gelen kültürel ve tarihi bağlarımızın iki şehir için büyük avantaj olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Montenegro defalarca ziyaret ettiğim ve çok sevdiğim bir ülke. Yakın kültürümüz ve geçmiş tarihi bağlarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor ayrıca ekonomik ve turistik çıkarlarımızın ortak olması sebebi ilebu dostlukilişkilerini çok sıcak tutmamız gerekiyor. Budva,coğrafyasıyla, kültürüyle ve insanıyla da Bodrum'la çok benzerlik gösteriyor. Budva için Adriyatik'in incisi diyebilirim. Bodrum da Türkiye'nin dünyada tanınan en önemli destinasyonlarından bir tanesi bu sebeple bu iki kentin güzel insanlarının bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz."

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından Budva Belediye Parlamento Başkanı Krsto Radovic ise, ''Tarihimizle, kültürümüzle, ekonomimizle bu dostluk yolunu beraber çizmeyi umuyoruz. Bodrum ziyaretimizde çok güzel bilgiler aldık. En kısa sürede sizleri de ziyaretimize bekliyoruz.'' dedi.

Ziyaretin ardından toplu fotoğraf çektirildi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı da ziyaret eden heyet daha sonra Bodrum Kale'sini gezdi. 2 gün boyunca Bodrum'da bulunacak heyetin bir dizi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Parlamento, Yatırım, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Budva şehrinden gelen heyet Bodrum Belediye Başkanını ziyaret etti - Son Dakika


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