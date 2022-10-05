52. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu Peru'da düzenleniyor - Son Dakika
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52. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu Peru'da düzenleniyor

05.10.2022 18:04
52. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu Peru'da düzenleniyor

BUENOS 52. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Kurulu, bölge ülkelerinden üst düzey yetkililerin katılımıyla "Eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı birlikte" temasıyla Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştiriliyor.

BUENOS 52. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Kurulu, bölge ülkelerinden üst düzey yetkililerin katılımıyla "Eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı birlikte" temasıyla Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştiriliyor.

Amerika kıtasındaki ülkelerin karar alma, çok taraflı diyalog ve kıtanın entegrasyonu için siyasi bir forum olma amacıyla kurulan OAS'ın 52. Genel Kurulu 7 Ekim'e kadar sürecek.

Açılış oturumu yapılan Genel Kurul'un ilk oturumu, bölge ülkelerinden 30'dan fazla yetkilinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılımıyla yarın yapılacak.

Genel Kurul'da Amerika kıtasından 30 ülkenin temsilcisinin yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden gözlemci sıfatıyla temsilciler de yer alacak.

OAS'ın genel eylem ve politikasına karar verilecek Genel Kurul'da, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi, Amerikalılar Arası Hukuk Komitesi ve Amerika Adalet Çalışmaları Merkezi'nin üyeleri de seçilecek.

OAS'ın sol hükümetlere karşı tutumu

Amerika kıtasının en köklü örgütlerinden OAS, Venezuela ve Nikaragua'daki hükümetlere karşı sert tutumu ve Bolivya'da 2019'daki şiddet olaylarına zemin hazırlaması nedeniyle, sol hükümetlerce siyasi eğilimlerle hareket etmekle itham ediliyor.

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, 2018'de Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı askeri müdahale "ihtimallerini" dile getirdi, 2019'da da Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun temsilcisini daimi üye olarak tanıdı.

Bolivya'da 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'i zorla istifaya götüren şiddet olaylarına zemin hazırlayan sürecin fitilini, seçimlerde hile yapıldığı iddiasını içeren OAS'ın gözlemci raporu ateşledi.

2019'da Maduro hükümetinin OAS'tan ayrılmasının ardından, son olarak OAS'ın hedef tahtasında bulunan Nikaragua'daki Daniel Ortega hükümeti, Kasım 2021'de Ortega'nın kazandığı seçimleri OAS'ın gayrimeşru ilan etmesi nedeniyle örgütten ayrılma isteğini iletti ve ülkesindeki OAS ofisini kapattı.

Amerikan Devletleri Örgütü

ABD merkezli OAS, Amerika kıtasındaki ülkelerin iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla 1948'de kuruldu.

Kıtadaki 35 ülkenin üyeliğini yaptığı OAS'ta ayrıca, 70 ülke ile Avrupa Birliğinin daimi gözlemcisi bulunuyor.

Son dönemde ayrılmaların yaşandığı OAS'ta 2009'da alınan bir kararla Küba'nın üyeliği iptal edilmişti.

Türkiye de 16 Eylül 1998'den bu yana OAS'ta Daimi Gözlemci üye olarak bulunuyor.

Türkiye-OAS Çerçeve İşbirliği Anlaşması ağustos 2004'te imzalanmış, mart 2001'de de yürürlüğe girmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 52. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu Peru'da düzenleniyor - Son Dakika

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