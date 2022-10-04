ABD Dışişleri Bakanı Blinken, uyuşturucu ile mücadelede Kolombiya'yı desteklediklerini söyledi - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, uyuşturucu ile mücadelede Kolombiya'yı desteklediklerini söyledi

04.10.2022 02:48

BUENOS ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da, sol görüşlü Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve Petro hükümetinin uyuşturucu ile mücadele yaklaşımını desteklediklerini açıkladı.

BUENOS ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da, sol görüşlü Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve Petro hükümetinin uyuşturucu ile mücadele yaklaşımını desteklediklerini açıkladı.

Petro ile Blinken, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da uyuşturucu ile mücadele, çevre, göç gibi meseleler hakkında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile Kolombiya'nın son yıllardaki iyi ilişkilerini hatırlatan Blinken, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016'da imzalanan barış anlaşmasına ilişkin, "Kalıcı barış, kapsayıcı bir barış olmalıdır." ifadesini kullandı.

Blinken, Petro hükümeti ile iyi ilişkilere işaret ederek, "Ele almamız gereken hemen hemen tüm sorunlarda birçok ortak noktamız var. Mesela uyuşturucu ile mücadele, hükümetin kapsamlı yaklaşımını güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

ABD'nin uyuşturucu satılan başlıca ülke olmaması için ülke içinde kullanımı azaltmaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Blinken, uyuşturucu kaçakçılarının gerekli cezaya çarptırılması, ancak uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkileri yetiştirmeye zorlanan köylüler için de bir adalet yaklaşımının olması gerektiğine değindi.

Antony Blinken, Kolombiya'da yalnızca kolluk kuvvetlerinin güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede yeterli olmadığına dikkati çekerek, güvensizliğin temel nedeni olan eşitsizliğin ele alınması gerektiğini belirtti.

"Çiftçi ile değil uyuşturucu kaçakçısı ile mücadele edilmeli"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da ABD'nin daha önce Kolombiya'da uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerde çevreye zarar veren yabani ot ilacı glifosat kullanımını desteklemesini eleştirdi.

Bu yöntemin işe yaramadığını ve çiftçiyi suçlu olarak görmemek gerektiğini aktaran Petro, uyuşturucu ile mücadelenin çiftçiyle değil, uyuşturucu kaçakçılarıyla olması gerektiğine vurgu yaptı.

Petro, uyuşturucunun ülkeden çıkışına engel olmak için gerekli denetimin güçlendirilmesine ve uyuşturucu kaçakçılarını yakalamak için istihbarat kapasitesinin artırılmasının önemine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kolombiya, Şili ve Peru ziyareti kapsamında ilk durağı Kolombiya'da Petro'nun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez Mina ve Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran ile görüştü.

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Kaynak: AA

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