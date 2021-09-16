Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü - Son Dakika

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi, hükümetin işsizler için istihdam oluşturması ve sosyal yardımları artırması talebiyle gösteri düzenledi.

Sol görüşlü grupların çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki 9 de Julio Caddesi'nde toplanan kalabalık, Sosyal Kalkınma Bakanlığına kadar yürüdü.

Ellerinde Uluslararası Para Fonu (IMF) karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in genel seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığı ve aşevlerine yeterli yardım yapmadığını savundu.

"Şiddet olaylarına yol açacak şartlar mevcut"

Protestoyu düzenleyen örgütlerden Polo Obrero'nun yöneticisi Eduardo Belliboni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestonun asıl amacının gerçek iş talebiyle yapıldığını, Arjantinli birçok gencin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında okulu bırakmak zorunda kaldığını ve uzaktan eğitim için gerekli ekipmanlarının olmadığını belirtti.

Belliboni, ülkede 11 milyondan fazla kişinin yemek yediği aşevlerine acil ihtiyacın olduğuna dikkati çekerek, hükümetin bu alana yönelmediğini, 2 aydan fazladır hiç yiyeceğin gönderilmediği aşevleri olduğunu söyledi.

Halkın rahatsızlığının Şili ve Kolombiya'dakine benzer şiddet olaylarına sebep olmasına ilişkin soruya Belliboni, "Yüzde 50 yoksulluk oranı ve 4 milyon yardıma muhtaç insanla bunun olmaması gariptir çünkü bir halk isyanının çıkması için bütün sosyal ve ekonomik şartlar mevcut." ifadelerini kullandı.

"Bu kapitalist sistem işe yaramıyor"

Gösteriye katılan diğer bir grup "MST Teresa vive" yöneticilerinden Nahuel Orellana da Fernandez hükümetinin seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını belirterek, aşevlerine acil gıda yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Orellana, hükümetin gerekli ekonomik önlemleri almadığı takdirde, halkın Şili ve Kolombiya'daki gibi sosyal krize yol açacak bir sürece gideceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının halkın çektiği sıkıntıları gözler önüne serdiğine dikkati çeken Orellana, "Bu kapitalist sistem işe yaramıyor, sadece daha fazla işsizlik ve açlığa neden oluyor." dedi.

Arjantin'de doksanlı yılların ortasında ortaya çıkan ve sık sık gösteri düzenledikleri için Türkçe karşılığı "yol kesen" anlamına gelen "piquetero" isimli gruplar, ülkede sık sık gösteriler düzenliyor.

Çoğunluğu sol görüşlü olan bu gruplar, yaptıkları protestolarla devletten istihdam, sosyal yardım ve aşevlerinin gıda ihtiyacı gibi yardımlar talep ediyor.