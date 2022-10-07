BUENOS AIRES - Arjantin'de karın tokluğuna çalışan geri dönüşümcüler

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki kağıt, metal ve plastik atık toplayan geri dönüşümcüler, haftanın 7 günü 6'şar saat çöp toplayıp işliyorlar. Kazandıkları parayla çoğunlukla günde sadece bir tabak yemek yiyebiliyorlar. İşsizlik rakamlarını yüksek olduğu Arjantin'de ellerindeki tek işi kaybetmek istemeyen toplayıcılar, yemek yiyebilmek için haftanın her günü çalışmak zorunda. Yoksulluk sınırının altında hayata tutunmaya çalışan toplayıcılar, başkentin en tehlikeli mahallesinde barınıyor. Aralarında şanslı olan birkaç kişi, yaptığı iş karşılığında az da olsa para kazanıyor. Aylık gelirleri, 24.000 Arjantin Pezosu (168 Dolar) civarında olan geri dönüşümcüler, atıkları türlerine göre ayırdıktan sonra kamyonetlere yükleyip depolara gönderiyor.