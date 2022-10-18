BUENOS AIRES - Arjantin'de "Peronist Bağlılık Günü" gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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BUENOS AIRES - Arjantin'de "Peronist Bağlılık Günü" gösterileri düzenlendi

18.10.2022 00:58

Arjantin'de binlerce kişi, ülkenin en önemli siyasi figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Juan Domingo Peron'un 1945'te serbest bırakılmasını sağlayan büyük protesto nedeniyle her yıl 17 Ekim'de kutlanan "Peronist Bağlılık Günü" gösterileri düzenledi.

Arjantin'de binlerce kişi, ülkenin en önemli siyasi figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Juan Domingo Peron'un 1945'te serbest bırakılmasını sağlayan büyük protesto nedeniyle her yıl 17 Ekim'de kutlanan "Peronist Bağlılık Günü" gösterileri düzenledi.

Ülkedeki çeşitli etkinliklerle anılan günde başkent Buenos Aires'te binlerce kişi hükümete yakın grupların çağrısıyla cumhurbaşkanlığı binası Casa Rosa'danın önünde bulunan Mayıs Meydanına akın etti.

Gösteride halk eylül ayının başında suikast girişimine maruz kalan ülkenin eski Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'la dayanışma mesajı verdi.

Mayıs Meydanında kurulan sahnede okunan bildiride ulusal birlik ve sosyal adalet vurgusu yapıldı.

Etkinliklere katılmayan Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, bir otoyol açılışının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapmak söylemekten iyidir, gerçekleştirmek söz vermekten iyidir. Bu 17 Ekim'i Peronizm'in prensiplerini yerine getirerek kutlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümütle arasına mesafe koyan Arjantin İşçi Sendikası ise, Mayıs Meydanında düzenlenen gösterilere katılmadı ve etkinliklerini ayrı olarak kapalı bir stadyumda gerçekleştirdi.

Arjantin'de adına siyasi akım oluşturulan eski Cumhurbaşkanı Peron'un tutuklanmasından birkaç gün sonra işçi sendikalarının öncülüğünde 17 Ekim 1945'te düzenlenen ve Peron'un serbest bırakılmasını sağlayan büyük gösteri nedeniyle 17 Ekim, Arjantin'de "Peronist Bağlılık Günü" olarak kutlanıyor.

Hükümetin de görüşü olan, sosyal adalet ve milliyetçilik anlayışıyla kurulan Peronizm, çeşitli dallara ayrılmakla beraber politik bir akım olarak yaklaşık 80 yıldan uzun süredir ülke siyasetinde yer alıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Arjantin, Güncel, Son Dakika

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