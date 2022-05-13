BUENOS AIRES - Arjantin'de sosyal yardım talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardımların ve istihdamın arttırılması talebiyle gösteri yaptı.

Sosyal ve siyasi organizasyonların çağrısıyla binlerce kişi başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'nın önünde bir araya geldi.

Çeşitli eyaletlerden 10 Mayıs'ta yola çıkan göstericiler, "Federal Yürüyüş" adını verdikleri gösteride Casa Rosada'nın önündeki sembolik Mayıs Meydanı ile civarındaki caddeleri doldurdu.

Gösteriye katılan grupların liderleri, başkanlık binası önünde kurulan sahnede konuşmalar yaptı.

Göstericiler, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı borç ödeme anlaşmasını ve IMF'nin uyum politikalarını reddettiklerini dile getirdi.

Gösteri nedeniyle başkentte trafik aksadı.

Arjantin'de doksanlı yıllarda ortaya çıkan Türkçe karşılığı "protestocu" anlamına gelen "piquetero" isimli gruplar, ülkede sık sık sosyal yardım talebiyle protestolar düzenliyor.