BUENOS AIRES - Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü - Son Dakika
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BUENOS AIRES - Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü

07.03.2022 09:19

Arjantin'de, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

Arjantin'de, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

Muhalefetin ve Arjantin'de yaşayan Ukrayna kökenli vatandaşların çağrısıyla yüzlerce kişi başkent Buenos Aires'teki Mayıs Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Ukrayna bayrağı, savaş ve Rusya karşıtı yazıların bulunduğu dövizler taşıyan kalabalık, Mayıs Meydanı'ndan Obelisco Dikilitaşı'na kadar yürüdü.

Arjantin ve Ukrayna milli marşlarının söylendiği gösteride, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar atıldı.

Gösteriye muhalif siyasetçilerden eski Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Buenos Aires Özerk Şehri Hükümet Şefi Horacio Rodriguez Larreta da katıldı.

Larreta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış ve özgür yaşama saygı, her yerde ve her koşulda savunmamız gereken vazgeçilmez ilkelerdir. Bu nedenle, Rusya Federasyonu'nun işgalini kınamak için ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenen yürüyüşleri kutluyor ve onlara eşlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde savaşın sona erdirilmesi talebiyle okunan bildirinin ardından gösteri sona erdi.

BUENOS AIRES - Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü

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Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü

Buenos Aires, Arjantin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUENOS AIRES - Arjantin'de yüzlerce kişi Ukrayna'ya destek olmak için yürüdü - Son Dakika


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