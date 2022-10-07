BUENOS AİRES - Arjantinli ultra maratoncu büyükanne

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan 58 yaşında 4 kız annesi ve torun sahibi ultra maratoncu Moreno Alejandra Beatriz, günde 6 saat antrenman yapıyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan 58 yaşında 4 kız annesi ve torun sahibi ultra maratoncu Moreno Alejandra Beatriz, günde 6 saat antrenman yapıyor. Yüz kilometrenin üstündeki mesafe yarışlarına katılan süper büyükanne, 2021'de 140 km, 2019'da 180 km, 2018'de 100 km koşarak bu alanda ultra maratoncu unvanı almaya hak kazandı. Uluslararası müsabakalara da katılan Moreno Alejandra Beatriz, 30 Eylül'de Yunanistan'da düzenlenen 246 kilometrelik Spartatlon'a katılma cesareti gösterdi.

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