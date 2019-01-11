Buenos Aires Semalarındaki İlginç Devasa Bulut Görenleri Büyüledi
1 saat önce
Arjantin'de şiddetli rüzgar nedeniyle başkent gökyüzünde oluşan devasa bulut görenleri hayrete düşürdü.
Arjantin
'de şiddetli rüzgar nedeniyle başkent gökyüzünde oluşan devasa bulut görenleri hayrete düşürdü. Başkent Buenos Aires
'in 90 kilometre kuzeyinde yer alan Zarate şehri semalarında görülen büyük ve bir o kadar da ilginç bulut gökyüzünde ilginç bir görüntü oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34
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