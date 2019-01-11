Son Dakika Haberleri: Buenos Aires Semalarındaki İlginç Devasa Bulut Görenleri Büyüledi

Buenos Aires Semalarındaki İlginç Devasa Bulut Görenleri Büyüledi

1 saat önce

Arjantin'de şiddetli rüzgar nedeniyle başkent gökyüzünde oluşan devasa bulut görenleri hayrete düşürdü.

">
Arjantin'de şiddetli rüzgar nedeniyle başkent gökyüzünde oluşan devasa bulut görenleri hayrete düşürdü. Başkent Buenos Aires'in 90 kilometre kuzeyinde yer alan Zarate şehri semalarında görülen büyük ve bir o kadar da ilginç bulut gökyüzünde ilginç bir görüntü oluşturdu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:34 

Arjantin, Buenos Aires, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı Jim Carrey, Cemal Kaşıkçı'nın Öldürülmesiyle İlgili Karikatür Yayınladı

Gençlerin Ormanda Çektiği Video Dünya Gündemine Oturdu Didem Soydan, Takipçisinin Cinsel Organlı Göndermesine Sinirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 22:39:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buenos Aires Semalarındaki İlginç Devasa Bulut Görenleri Büyüledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]