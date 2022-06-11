BUENOS AIRES - YEE, Arjantin'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te iki yıl önce çevrim içi başlayan Türkçe derslerini yüz yüze vermeye başladı.

YEE'de Okutman Betül Karateke Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bizim buradaki ilk yüz yüze derslerimiz, öğrencilerle ilk defa kavuşmamız diyebilirim. Beklentimin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, derse ilgileri çok güzeldi. Çok eğlenceli, çok güzel geçti." dedi.

Bayat, 2020'de başlayan çevrim içi derslerin oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Daha önce çevrim içi ders alan öğrenciler vardı tabii ki de bunun faydası çok oldu. Çünkü en azından giriş seviyesindeki bazı kelimeler, tanışmalar, alfabe gibi konulara hazır olarak gelmiş bulundular. Şu anda derslerimize hem çevrim içi hem de yüz yüze başladık." ifadelerini kullandı.

Halihazırda yaklaşık 150 kişinin ders aldığını aktaran Bayat, Arjantin'in iç kesimlerinden yüz yüze derse katılamayan kişilerin çevrim içi derslere devam ettiğini ve bu derslerle iki yıldan bu yana yüzlerce Arjantinlinin Türkçe dersi aldığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Mariana, daha önce aldığı çevrim içi derslerin önemine değinerek, "Yüz yüze derslere katılabilmek için ve enstitünün açılması için uzun bir süre bekledim. Bu yüzden çok mutluyum, umarım bu dersler uzun süre devam eder. Enstitünün burada açılması Türk kültürünü öğrenmek isteyenler için çok arzulanan bir şeydi." diye konuştu.

Yüz yüze dersten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mariela da "Bir ay çevrim içi Türkçe dersi aldım, çok iyiydi ancak yüz yüze benim daha çok hoşuma gitti. Bizim sevdiğimiz bu dili, kültürü, gelenekleri Arjantinlilere getiren enstitünün burada açılmasından dolayı çok mutluyum. Umarım uzun yıllar ders almaya devam ederim ve çevirmene ihtiyaç duymadan Türkçe konuşmak için Türkiye'ye gidebilirim." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mabel Curry de "Dersimiz çok güzel ve eğlenceliydi. Arkadaşlarımla bu dersi paylaşmaktan çok mutluyum. Çevrim içi derslerle arasında çok fark var, daha fazla konuşuyoruz, çok daha fazla anladım. Çevrim içi dersler anlamak için yardımcı oldu ama öğrenmek için yüz yüze dersler çok daha iyi." değerlendirmesini yaptı.