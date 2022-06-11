BUENOS AIRES - YEE, Arjantin'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

BUENOS AIRES - YEE, Arjantin'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı

11.06.2022 11:55
BUENOS AIRES - YEE, Arjantin'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te iki yıl önce çevrim içi başlayan Türkçe derslerini yüz yüze vermeye başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te iki yıl önce çevrim içi başlayan Türkçe derslerini yüz yüze vermeye başladı.

YEE'de Okutman Betül Karateke Bayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bizim buradaki ilk yüz yüze derslerimiz, öğrencilerle ilk defa kavuşmamız diyebilirim. Beklentimin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, derse ilgileri çok güzeldi. Çok eğlenceli, çok güzel geçti." dedi.

Bayat, 2020'de başlayan çevrim içi derslerin oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Daha önce çevrim içi ders alan öğrenciler vardı tabii ki de bunun faydası çok oldu. Çünkü en azından giriş seviyesindeki bazı kelimeler, tanışmalar, alfabe gibi konulara hazır olarak gelmiş bulundular. Şu anda derslerimize hem çevrim içi hem de yüz yüze başladık." ifadelerini kullandı.

Halihazırda yaklaşık 150 kişinin ders aldığını aktaran Bayat, Arjantin'in iç kesimlerinden yüz yüze derse katılamayan kişilerin çevrim içi derslere devam ettiğini ve bu derslerle iki yıldan bu yana yüzlerce Arjantinlinin Türkçe dersi aldığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Mariana, daha önce aldığı çevrim içi derslerin önemine değinerek, "Yüz yüze derslere katılabilmek için ve enstitünün açılması için uzun bir süre bekledim. Bu yüzden çok mutluyum, umarım bu dersler uzun süre devam eder. Enstitünün burada açılması Türk kültürünü öğrenmek isteyenler için çok arzulanan bir şeydi." diye konuştu.

Yüz yüze dersten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mariela da "Bir ay çevrim içi Türkçe dersi aldım, çok iyiydi ancak yüz yüze benim daha çok hoşuma gitti. Bizim sevdiğimiz bu dili, kültürü, gelenekleri Arjantinlilere getiren enstitünün burada açılmasından dolayı çok mutluyum. Umarım uzun yıllar ders almaya devam ederim ve çevirmene ihtiyaç duymadan Türkçe konuşmak için Türkiye'ye gidebilirim." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Mabel Curry de "Dersimiz çok güzel ve eğlenceliydi. Arkadaşlarımla bu dersi paylaşmaktan çok mutluyum. Çevrim içi derslerle arasında çok fark var, daha fazla konuşuyoruz, çok daha fazla anladım. Çevrim içi dersler anlamak için yardımcı oldu ama öğrenmek için yüz yüze dersler çok daha iyi." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi Kağıthane'de erkek arkadaşını silahla öldüren kadının 18 yıla kadar hapsi istendi CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Lagün Kitap Günleri'nde Küçükçekmecelilerle Buluştu CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Lagün Kitap Günleri'nde Küçükçekmecelilerle Buluştu
Kaynak: AA

Buenos Aires, Yunus Emre, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BUENOS AIRES - YEE, Arjantin'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 12:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: BUENOS AIRES - YEE, Arjantin'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement