Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez: "Toplumsal huzur bozuldu" - Son Dakika
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Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez: "Toplumsal huzur bozuldu"

02.09.2022 16:30
Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez: "Toplumsal huzur bozuldu"

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a yapılan silahlı saldırı girişimi nedeniyle cuma gününün tatil edildiğini duyurdu ve "Toplumsal huzur bozuldu" dedi.

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a yapılan silahlı saldırı girişimi nedeniyle cuma gününün tatil edildiğini duyurdu ve "Toplumsal huzur bozuldu" dedi.

Fernandez, başkanlık konutu Olivos'tan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kirchner'a yapılan saldırı girişimini, ülkede demokrasinin kurulmasından bu yana meydana gelen en ağır olay olarak niteledi.

Girişilen silahlı saldırının halkı etkilediğini ifade eden Fernandez, "Bu saldırı, tüm Arjantin halkı ve tüm siyasi sektörler tarafından en güçlü şekilde reddedilmeyi hak ediyor çünkü bu olaylar demokrasimizi etkiliyor." dedi.

???????Fernandez, Kirchner hakkında medyada yürütülen nefret söylemlerine işaret ederek, "Arjantin toplumunun farklı siyasi, yargı ve medya alanlarından yayılan nefret söylemi yüzünden kırılan demokratik şekilde bir arada yaşamayı telafi etmek zorundayız. Anlaşmazlığa düşebiliriz, derin anlaşmazlıklar yaşayabiliriz ama demokratik bir toplumda nefret söylemine yer yoktur çünkü şiddeti besler ve şiddetin demokrasiyle bir arada var olma ihtimali yoktur." şeklinde konuştu.

"Toplumsal huzur bozuldu"

Nefret söylemlerinden uzaklaşma çağrısı yapan Fernandez, "Son derece kurumsal ve insani ciddiyeti olan bir olayla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız saldırıya uğradı ve toplumsal huzur bozuldu." ifadelerini kullandı.

Fernandez, saldırı girişimini soruşturan yargıç ile görüştüğünü, olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini ve tutuklu kişinin hayatının da garanti altına alınmasını rica ettiğini söyledi.

Nefret ve şiddetin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Fernandez, "Bu nedenle Arjantin halkının, Cumhurbaşkanı Yardımcımızla dayanışma içinde barış ve uyumla yaşamı, demokrasiyi savunmak için kendilerini ifade edebilmeleri adına yarını ulusal bayram ilan etmeye karar verdim." dedi.

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Kaynak: AA

fuat oktay, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez: 'Toplumsal huzur bozuldu' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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