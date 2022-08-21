Arjantin'de orman yangınlarına müdahale etmesi için ordu görevlendirildi - Son Dakika
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Arjantin'de orman yangınlarına müdahale etmesi için ordu görevlendirildi

21.08.2022 05:20
Arjantin'de orman yangınlarına müdahale etmesi için ordu görevlendirildi

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, ülkenin Parana Deltası'nda iki haftadan uzun süredir devam eden orman yangınlarına müdahalede bulunulmasına yardım etmek için silahlı kuvvetleri görevlendirdiğini duyurdu.

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, ülkenin Parana Deltası'nda iki haftadan uzun süredir devam eden orman yangınlarına müdahalede bulunulmasına yardım etmek için silahlı kuvvetleri görevlendirdiğini duyurdu.

Fernandez, Twitter hesabından, ekolojik felaketlere engel olacaklarını belirterek "(Parana) Delta'da çevreyi ve milyonlarca Arjantinlinin sağlığını etkileyen yangınların devam etmesine göz yumamayız. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin yangınları durdurması için derhal harekete geçmesi talimatını verdim." açıklamasında bulundu.

Çok sayıda helikopter ve ordu mensubunun görevlendirildiğini aktaran Fernandez, kasıtlı çıkarıldığı düşünülen yangınların sorumlularının bulunması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Santa Fe Eyalet Valisi Omar Perotti, Fernandez'den, Parana Deltası'ndaki yangınlara müdahale etmesi için orduyu görevlendirmesini talep etmişti.

Arjantin'in orta kesimlerinde bulunan, Buenos Aires eyaletinin kuzeyi ile Entre Rios ve Santa Fe eyaletlerinden geçen 14 bin kilometrekare genişliğinde, 302 kilometre uzunluğundaki Parana Deltası'nda süren orman yangınları 10 bin hektarlık alanı tahrip etti.

Duman, yangınların başladığı Rosario şehrine 300 kilometre uzaklıktaki başkent Buenos Aires'e kadar ulaşmıştı.

Her yıl ağustos ve ocak aylarında çıkan yangınların, büyükbaş yetiştiricileri tarafından otlak araziye alan açmak için kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülüyor.

Yangınlardan büyük zarar gören Santa Fe eyaletine bağlı Rosario şehrinde halk, yangınların kasıtlı çıkarılmasına karşı protestolar düzenlemişti.

Bölgede yıl başından bu yana 100 bin hektardan fazla alanın, bölgedeki sulak arazilere ve yaban hayata ciddi zarar veren yangınlar nedeniyle tahrip olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Buenos Aires, Arjantin, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de orman yangınlarına müdahale etmesi için ordu görevlendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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