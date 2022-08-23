Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi - Son Dakika
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Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi

23.08.2022 02:22
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın, hakkında görülen yolsuzluk davasında 12 yıl hapsi ile ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep edildi.

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın, hakkında görülen yolsuzluk davasında 12 yıl hapsi ile ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep edildi.

Fernandez de Kirchner'ın ülkeyi yönettiği 2003-2015 yıllarında Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği dava Buenos Aires 5 numaralı Federal Sözlü Mahkeme'de (TOF 2) görüldü.

Savcı Diego Luciani, "yasa dışı bir örgütün lideri" olmak ve kamu mallarını yolsuzlukla yönetmekle suçladığı Fernandez de Kirchner ile onun cumhurbaşkanlığı döneminde birçok kamu ihalesi alan ve daha önce yolsuzluktan suçlu bulunan iş adamı Lazaro Baez için 12, eski Kamu Yatırımları ve Hizmetleri Bakanı Julio de Vido, eski Bayındırlık Sekreteri Jose Francisco Lopez ve Ulusal Yollar Müdürü Nelson Periotti için 10'ar yıl hapis cezası istedi.

Eski Cumhurbaşkanı'nın kamu görevlerinden ömür boyu men edilmesini isteyen Luciani, ayrıca, 12 sanıktan yolsuzlukla elde edildiği gerekçesiyle yaklaşık 1 milyar dolar müsadere edilmesini talep etti.

Luciani, mahkemede yaptığı konuşmada, "Adalet olmadan düzen ve sosyal barış olmaz. Bugün toplum adalet istiyor. Bu sizin elinizde sayın hakimler, temsili bir ceza kurumların güvenini yeniden kazanması için ilk adım olabilir. Sayın hakimler, an bu andır, ya yolsuzluk ya adalet." ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Fernandez de Kirchner da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın genişletilmesi talebinin reddedilişine dikkati çekerek, "Anayasa mahkemesi değil, basın-yargı mangası önünde" olduğunu ifade etti.

Hükümetten tepki

Fernandez de Kirchner hakkında hapis cezası istenmesine hükümet ve çevrelerinden sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Fernandez de Kirchner hakkındaki dava "yargı ve medya zulmü" olarak nitelendi ve eski Cumhurbaşkanına yöneltilen suçlamaların kanıtlanmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, açıklamayı Twitter hesabından paylaşarak, "Bugün benim gibi bir hakim ailesinde yetişmiş, hukuk dünyasında eğitim görmüş ve otuz yılı aşkın bir süredir Ceza Hukuku öğreten biri için çok gücendirici bir gün. Cumhurbaşkanı Yardımcısına bir kez daha en derin sevgilerimi ve dayanışmamı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkında birçok yolsuzluk davası açılmış ve bu davaların bir kısmı düşürülmüştü.

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Kaynak: AA

fuat oktay, Arjantin, Güncel, Son Dakika

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