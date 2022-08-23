12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendini savundu - Son Dakika
Üye Girişi

12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendini savundu

23.08.2022 19:55

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, hakkında 12 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin, savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları "senaryo" olarak niteledi ve hakkında "şiddetli bir siyasi-medyatik karalama kampanyası" yapıldığını söyledi.

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, hakkında 12 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin, savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları "senaryo" olarak niteledi ve hakkında "şiddetli bir siyasi-medyatik karalama kampanyası" yapıldığını söyledi.

Fernandez de Kirchner, dün yolsuzluktan yargılandığı davada hakkında 12 yıl hapis cezası istenmesinin ve davada yeniden savunma yapma talebinin reddedilmesinin ardından canlı yayında kendini savundu.

Fernandez de Kirchner, "Savunma hakkı" olarak isimlendirdiği konuşmasında, suçlamanın yeterli delil olmamasına rağmen eski Cumhurbaşkanının ziyaretleriyle 2019 yılında hazırlandığını anlattı.

Konuşması sırasında birtakım belgeleri gösteren Fernandez de Kirchner, hakkındaki suçlamaları "şiddetli bir siyasi-medyatik karalama kampanyası" şeklinde niteleyerek, "Bunlar suçlama değil bir kurgu, bir senaryoydu ve oldukça kötüydü hem de asılsız." ifadesini kullandı.

Fernandez de Kirchner, eski Cumhurbaşkanı Mauricio Macri hükümetine yakın iş insanları ile hükümet yetkililerinin mesajlaşmalarını okuduğu konuşmasında, o dönem yolsuzluk yapıldığını ve savcıların bunu görmezden geldiğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı ve eşi Nestor Kirchner dönemi ile kendisinin 2 dönem başkanlığına işaret eden Fernandez de Kirchner, hakkında istenen cezanın Arjantin'in son yıllarda sahip olduğu en iyi 12 yıllık hükümet için olduğunu aktardı. Fernandez de Kirchner, "Bu yüzden itibarımı zedeleyecekler, 20 kez doğsam, 20 defa daha aynısını yapardım." dedi.

Aynı zamanda Senato Başkanlığı görevini yürüten Fernandez de Kirchner'in, Senato'daki ofisinde konuşmasını yaptığı sırada çok sayıda kişi destek olmak için Kongre binasının etrafında toplandı.

Arjantin'i 2007-2015 yıllarında iki dönüm üst üste yöneten Fernandez de Kirchner'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılması ve ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep edilmişti.

Ülkede 2015'te eski Cumhurbaşkanı Macri'nin göreve gelmesinin ardından Kirchner hakkında birçok yolsuzluk davası açılmış ve bu davaların bir kısmı düşürülmüştü.

YORUMLAR
500
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fernandez de Kirchner'ın 12 yıl hapsi istendi Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi Arjantin'in eski Devlet Başkanı Kirchner hakkında 12 yıl hapis istendi
Kaynak: AA

Cristina Fernandez, fuat oktay, Arjantin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendini savundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:52 Düğünde oynayan fenomen temizlik işçisine Ankara'dan rakip çıktı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 02:09:13. #1.13#
SON DAKİKA: 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement