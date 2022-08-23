12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendini savundu

BUENOS Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, hakkında 12 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin, savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları "senaryo" olarak niteledi ve hakkında "şiddetli bir siyasi-medyatik karalama kampanyası" yapıldığını söyledi.

Fernandez de Kirchner, dün yolsuzluktan yargılandığı davada hakkında 12 yıl hapis cezası istenmesinin ve davada yeniden savunma yapma talebinin reddedilmesinin ardından canlı yayında kendini savundu.

Fernandez de Kirchner, "Savunma hakkı" olarak isimlendirdiği konuşmasında, suçlamanın yeterli delil olmamasına rağmen eski Cumhurbaşkanının ziyaretleriyle 2019 yılında hazırlandığını anlattı.

Konuşması sırasında birtakım belgeleri gösteren Fernandez de Kirchner, hakkındaki suçlamaları "şiddetli bir siyasi-medyatik karalama kampanyası" şeklinde niteleyerek, "Bunlar suçlama değil bir kurgu, bir senaryoydu ve oldukça kötüydü hem de asılsız." ifadesini kullandı.

Fernandez de Kirchner, eski Cumhurbaşkanı Mauricio Macri hükümetine yakın iş insanları ile hükümet yetkililerinin mesajlaşmalarını okuduğu konuşmasında, o dönem yolsuzluk yapıldığını ve savcıların bunu görmezden geldiğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı ve eşi Nestor Kirchner dönemi ile kendisinin 2 dönem başkanlığına işaret eden Fernandez de Kirchner, hakkında istenen cezanın Arjantin'in son yıllarda sahip olduğu en iyi 12 yıllık hükümet için olduğunu aktardı. Fernandez de Kirchner, "Bu yüzden itibarımı zedeleyecekler, 20 kez doğsam, 20 defa daha aynısını yapardım." dedi.

Aynı zamanda Senato Başkanlığı görevini yürüten Fernandez de Kirchner'in, Senato'daki ofisinde konuşmasını yaptığı sırada çok sayıda kişi destek olmak için Kongre binasının etrafında toplandı.

Arjantin'i 2007-2015 yıllarında iki dönüm üst üste yöneten Fernandez de Kirchner'in Santa Cruz eyaletinde yol yapım ihalelerinde yolsuzluk yapmakla itham edildiği davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılması ve ömür boyu kamu görevinden alıkonulması talep edilmişti.

Ülkede 2015'te eski Cumhurbaşkanı Macri'nin göreve gelmesinin ardından Kirchner hakkında birçok yolsuzluk davası açılmış ve bu davaların bir kısmı düşürülmüştü.