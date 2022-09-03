Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi

03.09.2022 01:40
Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi, dün silahlı saldırı girişimine maruz kalan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a destek olmak için gösteri düzenledi.

BUENOS Arjantin'de binlerce kişi, dün silahlı saldırı girişimine maruz kalan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'a destek olmak için gösteri düzenledi.

Hükümetin öncülüğünde başkent Buenos Aires'teki hükümet binası Casa Rosada'nın önündeki sembolik Mayıs Meydanı'nda düzenlenen gösteriye kabinenin yanı sıra siyasi, sosyal ve sendikal örgütlerin temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in cuma gününü resmi tatil ilan etmesinin ardından Mayıs Meydanı ile meydana çıkan 3 caddeyi dolduran göstericiler, Kirchner'ın maruz kaldığı silahlı saldırı girişimini kınadı ve ulusal birlik çağrısında bulundu.

Arjantin Aktörler Derneği Başkanı Alejandro Darin'in okuduğu bildiride, Kirchner ve Peronizm'e muhalif çevrelerin düzenledikleri gösterilerde kullandıkları ceset çuvalları, tabut ve giyotin gibi nesneler örnek gösterilerek, medyada ve siyasette yer alan ötekileştirme ve nefret dili kınandı.

Bildiride, "Arjantin halkı, Cristina'ya veya Peronizm'e sempati duymayan milyonlarca kişi de dahil olmak üzere, olanlar karşısında şok oldu. Ulusal birlik için bu çağrıyı tüm vatandaşların onuruna yapıyoruz ancak ne pahasına olursa olsun: nefrete hayır." denildi.

Kirchner'a silahlı saldırı girişimi

Fernandez de Kirchner, dün akşam saatlerinde evine girmeden önce kendisine destek olmak için toplanan taraftarlarını selamladığı sırada kalabalığın arasından bir kişi Kirchner'ın yüzüne yakın mesafeden silah doğrultmuş, saldırgan tetiği çekmesine rağmen silah tutukluk yapıp patlamamıştı.

Kirchner'ın yargılandığı davada hakkında 12 yıl hapis istenmesinin ardından evinin önünde başlayan gösterileri fırsat bilen saldırganın 1993'ten beri Arjantin'de yaşayan 35 yaşındaki Fernando Andres Sabag Montie olduğu öğrenilmiş ve olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Yapılan analizlerin ardından silahın Bersa model Lusber 84 olduğu, şarjörünün de dolu olduğu belirtilmişti.

Kirchner'a suikast girişimi ulusal ve uluslararası çevrelerce sert bir şekilde kınanmış, Arjantin Cumhurbaşkanı, girişimin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında cuma gününü tatil ettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Arjantin'i karıştıran olay! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu Arjantin'i karıştıran olay! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu Alkollü sürücünün polisi ısıran köpeğine el konuldu Alkollü sürücünün polisi ısıran köpeğine el konuldu
Kaynak: AA

fuat oktay, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:32 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer görevinden ve partisinden ayrıldı
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 01:41:58. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin'de silahlı saldırı girişimine uğrayan Kirchner için dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement