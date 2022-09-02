Arjantin'i karıştıran olay! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu

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Arjantin basınına yansıyan görüntülerde bir kişinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'a evine girmeden önce destekçilerini selamladığı sırada silah doğrulttuğu ve korumaların müdahale ettiği görülüyor. Arjantin Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, yaptığı açıklamada, olayın ardından saldırganın gözaltına alındığını, silahın da analize gönderildiğini söyledi.

SALDIRGAN BREZİLYALI

Ulusal basına yansıyan haberlerde silahı taşıyan kişinin 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Montiel'in Kirchner'ın yüzüne yaklaştırdığı silahı tetiklediği ancak silahın ateş almadığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen hafta yargılandığı yolsuzluk davasında hakkında 12 yıl hapis isteminde bulunulmasından bu yana taraftarları her gün Kirchner'ın evinin önünde destek gösterileri düzenliyor.