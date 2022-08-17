Göstericiler, şirketlerin fiyat artırmalarını ve spekülatif hareketlerini protesto ederek hükümete müdahale çağrısı ile işçiler için maaş artışı talebinde bulundu.

BUENOS Arjantin 'de hükümete yakın ve muhalif binlerce kişi ülkede artan fiyatlar sebebiyle hükümete çağrıda bulunmak için sokağa döküldü.

Kaynak: AA

Buenos Aires, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arjantin'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi - Son Dakika

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