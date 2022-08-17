Arjantin'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi - Son Dakika
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Arjantin'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi

17.08.2022 23:06
Arjantin'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi

BUENOS Arjantin'de hükümete yakın ve muhalif binlerce kişi ülkede artan fiyatlar sebebiyle hükümete çağrıda bulunmak için sokağa döküldü.

BUENOS Arjantin'de hükümete yakın ve muhalif binlerce kişi ülkede artan fiyatlar sebebiyle hükümete çağrıda bulunmak için sokağa döküldü.

İşçi sendikaları ve sosyal organizasyonların çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezinde göstericiler sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Hükümete yakın Arjantin Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) ile Arjantin İşçileri Merkezinin (CTA) çağrısına uyan binlerce kişi, şehir merkezindeki Obelisco dikilitaşında toplanarak Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

Göstericiler, şirketlerin fiyat artırmalarını ve spekülatif hareketlerini protesto ederek hükümete müdahale çağrısı ile işçiler için maaş artışı talebinde bulundu.

Yoğun katılımın olduğu gösterilerde, protestocular, hükümetin artan fiyatlar karşısında adım atmaması durumunda gösterilere devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, hükümete muhalif sol görüşlü gruplar da sosyal yardımların artırılması çağrısıyla şehir merkezinden hükümet binasının önünde bulunan Mayıs Meydanı'na yürüdü.

Göstericilerin sabah saatlerinden itibaren caddeleri kapatması nedeniyle ulaşımda ve şehir trafiğinde aksamalar yaşandı.

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Kaynak: AA

Buenos Aires, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantin'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arjantin'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı gösteri düzenledi - Son Dakika
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