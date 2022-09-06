Brezilya'da iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı

06.09.2022 21:04
Brezilya'da iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı

BUENOS Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın cep telefonlarını şarj aleti olmaksızın satışını ülke çapında yasakladı.

BUENOS Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın cep telefonlarını şarj aleti olmaksızın satışını ülke çapında yasakladı.

Brezilya Adalet Bakanlığının Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmaksızın satışının yasaklanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12,2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2,3 milyon dolar) para cezası kesti.

Kararda, Apple hakkında priz için şarj cihazı olmadan iPhone 12 ve 13 sattığı için geçen aralıkta Ulusal Tüketici Sekreterliği (Senacon) tarafından dava edildiği bildirildi.

Kararda şirkete yönelik suçlamaların, bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.

Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı iPhone 14 işlemci konusunda şaşırtabilir! iPhone 14 işlemci konusunda şaşırtabilir!
Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Brezilya, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
20:01 Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İYİ Parti lideri Akşener'den yanıt geldi: Bu noktada hiçbir şey konuşulmadı
19:51 Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
18:58 Yeni takımıyla ilk maçına çıkan Emirhan İlkhan adını Torino tarihine yazdırdı
18:21 Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu
18:03 Süper Lig kulüplerinden silahlı saldırıya uğrayan TFF'ye destek ziyareti: İnşallah bunlar meczup olaylardır
17:52 Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı AB, NATO ve BM'ye mektup gönderildi
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 21:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement