Brezilya'da, kabilesinin son temsilcisi olan "çukurdaki adam" hayatını kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da, kabilesinin son temsilcisi olan "çukurdaki adam" hayatını kaybetti

29.08.2022 22:52
Brezilya'da, kabilesinin son temsilcisi olan "çukurdaki adam" hayatını kaybetti

BUENOS Brezilya Amazonları'nda kendi isteğiyle ormanda izole bir hayat süren, sık sık çukur kazdığı için "çukurdaki adam" olarak bilinen yerli yaşamını yitirdi.

BUENOS Brezilya Amazonları'nda kendi isteğiyle ormanda izole bir hayat süren, sık sık çukur kazdığı için "çukurdaki adam" olarak bilinen yerli yaşamını yitirdi.

Ulusal Yerli Vakfından (FUNAI) yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'nın batısında Bolivya sınırında bulunan Rondonia eyaletine bağlı Amazon ormanlarındaki Tanaru yerli bölgesinin tek sakini olan ve "çukurdaki adam" olarak tanınan yerlinin öldüğü açıklandı.

FUNAI tarafından 26 yıl önce varlığı doğrulanan yerlinin, doğal sebeplerden öldüğü, cesedinin bulunduğu yerde herhangi bir insan veya boğuşma izine rastlanmadığı belirtildi.

"Çukurdaki adam"ın, kabilesinin son temsilcisi olması ve insanlarla iletişim kurmaması nedeniyle kabile hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Ancak kabile üyelerinin geri kalanının bölgede 1970'lerden sonra çıkan şiddet olaylarında öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Yerli adam, yaşadığı bölgelerde yaptığı kulübelerin içinde, saklanmak için olduğu tahmin edilen çukurlar kazması ve kazdığı bazı çukurlarda avlanmak için koyduğu öngörülen sivri kazıkların bulunması nedeniyle "çukurdaki adam" olarak tanınıyordu.

FUNAI, yerli adamın varlığını belirlediği son 26 yılda yaşadığı 53 kulübe tespit etti ve hepsinde de bir çukur bulunuyordu.

60 yaşında olduğu tahmin edilen yerli adam, 2018 yılında tesadüfen FUNAI ekiplerince görüntülenmiş, kendisiyle iletişime geçilmesine direndiği için kabilesi ve kendisi hakkında pek bir bilgi edinilememişti.

Brezilya sınırları içinde, yerli olmayanlarla iletişim kurmayan ve izole yaşayan 114 yerli kabilesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Brezilya, Bolivya, Amazon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da, kabilesinin son temsilcisi olan 'çukurdaki adam' hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da, kabilesinin son temsilcisi olan "çukurdaki adam" hayatını kaybetti - Son Dakika
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