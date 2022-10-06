Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini açıkladı - Son Dakika
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Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini açıkladı

06.10.2022 00:14
Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini açıkladı

BUENOS Brezilya'da geçen pazar düzenlenen ve ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde 3. olan aday Simone Tebet, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde eski Devlet Başkanı Lula da Silva'yı destekleyeceğini duyurdu.

BUENOS Brezilya'da geçen pazar düzenlenen ve ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde 3. olan aday Simone Tebet, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde eski Devlet Başkanı Lula da Silva'yı destekleyeceğini duyurdu.

Seçimlerde yüzde 4,16 oy alan Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Tebet, Sao Paulo şehrinde yaptığı açıklamada, 30 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı solcu Lula da Silva'yı destekleyeceğini söyledi.

Yakın çevresinin seçimler için tarafsız kalma çağrısı yaptığını belirten Tebet, Lula'yı işaret ederek, "Oyumu ona vereceğim çünkü mevcut devlet başkanında göremediğim demokrasiye ve anayasaya sadakati onda görüyorum." dedi.

Tebet, Lula'nın ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki seçim vaatlerini desteklediğini söyledi.

Öte yandan, seçimlerde yüzde 3,4 oy alarak 4. olan Ciro Gomes'in adayı olduğu Demokratik İşçi Partisi de dün seçimlerin ikinci turunda Lula'yı destekleyeceğini açıklamıştı.

2 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 48,43, seçimleri ikinci bitiren Devlet Başkanı Bolsonaro yüzde 43,20 oy almıştı.

Seçimlerde hiçbir aday yüzde 50'den fazla oy alamadığı için, seçimler, en çok oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalmıştı.

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Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini açıkladı - Son Dakika
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