Brezilya'da seçim anketleri Lula da Silva'nın zaferine işaret ediyor - Son Dakika
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Brezilya'da seçim anketleri Lula da Silva'nın zaferine işaret ediyor

27.09.2022 03:26
Brezilya'da seçim anketleri Lula da Silva'nın zaferine işaret ediyor

BUENOS Brezilya'da pazar günü düzenlenecek genel seçimler için yapılan anketler, önceki anketlerde de önde çıkan eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ilk veya ikinci turda seçimi kazanacağına işaret ediyor.

BUENOS Brezilya'da pazar günü düzenlenecek genel seçimler için yapılan anketler, önceki anketlerde de önde çıkan eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ilk veya ikinci turda seçimi kazanacağına işaret ediyor.

IPEC'in paylaştığı seçim anketi sonuçları, oy oranını geçen hafta düzenlenen anketlere oranla yüzde 1 artıran solcu Lula da Silva'nın yüzde 48, önceki anketle aynı oranda kalan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ise yüzde 31 oy alacağı tahminini ortaya koydu.

İşçi Partisinin adayı Lula da Silva ile Liberal Partinin adayı Bolsonaro'yu ise yüzde 6 ile Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes takip ederken, Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet de yüzde 5 ile dördüncü oldu.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise anketler, yüzde 35 oy alması öngörülen Bolsonaro'ya karşı Lula da Silva'nın yüzde 54 ile seçimleri kazanacağı sonucuna vardı.

Ayrıca anketler, çekimser ve geçersiz oylar hesaba katılmadığında, Bolsonaro'nun yüzde 34, Lula da Silva'nın ise yüzde 52 oy alarak seçimi ilk turda önde bitirmesi ihtimalini gösterdi.

Hata payının 2 puan olarak hesaplandığı anketler için IPEC, 25-26 Eylül'de 3 bin 8 kişi ile görüştü.

Nüfusu 212 milyonu aşan Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da 2 Ekim'de devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra senato, temsilciler meclisi üyeleri ile eyalet valilerinin de belirleneceği genel seçimler düzenlenecek.

Yaklaşık 150 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 12 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda 30 Ekim'de en yüksek oyu alan iki aday başkanlık koltuğu için mücadele edecek.

Lula da Silva yaklaşık 580 gün hapiste kalmıştı

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 7 Nisan 2018'de tutuklanarak ceza evine gönderilmiş ve 580 gün hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye olmuştu.

Lula da Silva'nın yolsuzluk davalarından aldığı hükümler önce Mart 2021'de iptal edilerek seçimlere katılmasının önü açılmış, ardından da sonuncusu Mart 2022'de olmak üzere eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları iptal edilmişti.

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Kaynak: AA

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