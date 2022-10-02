Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

02.10.2022 14:30
Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

BUENOS Brezilya'da ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının belirleneceği genel seçimler için halk oy kullanıyor.

BUENOS Brezilya'da ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının belirleneceği genel seçimler için halk oy kullanıyor.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi verilerine göre, 156 milyon 454 bin kayıtlı seçmen, ülkenin 5 bin 570 kentinde yerel saatle 17.00'ye kadar oy kullanacak.

Seçim yasalarına göre, ülkede oy verme işlemi 18-70 yaşındakiler için zorunlu, 70 yaşından büyükler, okuma yazması olmayanlar ve 16-18 yaşındakiler için gönüllülüğe dayalı olarak yapılıyor.

11 adayın yarıştığı seçimlerde, tüm seçim anketlerinde favori olarak gösterilen İşçi Partisinin sol görüşlü adayı eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Liberal Partinin adayı sağ görüşlü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro öne çıkıyor.

Nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da halk, devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan Federal Bölge'nin valilerini seçmek için oy kullanıyor.

Seçmenler, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 81 üyeli Senatonun 27 üyesini seçmek için de sandığa gidiyor.

Devlet başkanlığı yarışında, adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması durumunda, ilk turda en çok oyu alan iki aday, 30 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde ülkeyi 2023-2027 döneminde yönetmek için mücadele edecek.

YORUMLAR
500
Sudamericana Kupası'nda şampiyon Independiente del Valle Sudamericana Kupası'nda şampiyon Independiente del Valle Brezilya halkı yarın genel seçimler için sandık başına gidecek Brezilya halkı yarın genel seçimler için sandık başına gidecek
Kaynak: AA

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
19:00 Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek
18:55 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan iddialı açıklama: Adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak
18:55 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Gol iptal edildi
18:39 Manisa'da bulunan 1800 yıllık yazıtın ne anlattığı ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 20:57:24. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement