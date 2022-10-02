Brezilya'daki genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

BUENOS Brezilya'da ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının da belirleneceği genel seçimler için oy verme işlemi bitti.

Ülkede yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Seçim Mahkemesi, oy sayımına başlandığını açıkladı.

Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, oy verme süresinin bitmesine rağmen, merkezlerde sırada bekleyenlerin oylarını kullanabileceğini duyurmuştu.

11 adayın yarıştığı devlet başkanı seçiminde, tüm anketlerde favori gösterilen İşçi Partisinin sol görüşlü adayı eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Liberal Partinin adayı sağ görüşlü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro öne çıkmıştı.

Devlet başkanlığı yarışında, adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması durumunda, ilk turda en çok oyu alan iki aday, 30 Ekim'deki ikinci tur seçimlerde ülkeyi 2023-2027 döneminde yönetmek için mücadele edecek.

Nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da halk, devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan Federal Bölge'nin valilerini, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 81 üyeli Senatonun 27 üyesini seçmek için oy kullandı.