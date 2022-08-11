Lugo'nun doktoru Senatör Jorge Querey, yaptığı açıklamada "Senatör Fernando Lugo, iskemik serebrovasküler bir kaza teşhisi ile yani beynin arkasındaki küçük bir kan damarının tıkanması ve kanın beynin o kısmına ulaşmasını engellemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı." dedi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Paraguay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Paraguay Devlet Başkanı Lugo damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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