Arjantinli şefler en lezzetli "asadoyu" pişirmek için yarıştı - Son Dakika
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Arjantinli şefler en lezzetli "asadoyu" pişirmek için yarıştı

15.08.2022 02:22
Arjantinli şefler en lezzetli "asadoyu" pişirmek için yarıştı

BUENOS Kırmızı etiyle ünlü Güney Amerika ülkesi Arjantin'de onlarca şef, Türkçe "ızgara" anlamına gelen "asado" yarışmasında hünerlerini sergiledi.

BUENOS Kırmızı etiyle ünlü Güney Amerika ülkesi Arjantin'de onlarca şef, Türkçe "ızgara" anlamına gelen "asado" yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Başkent Buenos Aires'te, 4. Federal Izgara Yarışması, halkın yoğun ilgisiyle şehir merkezindeki dünyanın en geniş caddelerinden 9 Temmuz Caddesi'nin bir kısmının trafiğe kapatılmasıyla düzenlendi.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği etkinlikte halk, yarışmanın yanı sıra caddeye kurulan bölümlerde çoğunluğu ızgara olmak üzere satılan yemeklerin tadını çıkardı.

Ülkenin 24 eyaletinden birçok şefin boy gösterdiği yarışmanın jürisinde, daha önce bu yarışmayı kazananlar ile tanınmış şefler yer aldı. Yarışmacılar farklı et çeşitlerini pişirmenin yanı sıra yaptıkları soslarla da farklarını ortaya koymak için uğraştı.

Sabah saatlerinde başlayan yarışmada, şefler hünerlerini sergilerken, bir yandan da konserler ve folk müzik dinletisi gibi çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Arjantinli ünlü Şef Christian Petersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yarışmanın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Tüm eyaletlerin burada olması çok hoşuma gitti. Kırsal kesimdekilerin, iş insanlarının, ızgaracıların katıldığı bir festival gibi. Burada sağlıklı bir rekabetin içinde olmak güzel, amaç eğlenmek ve iyi vakit geçirmek." dedi.

Petersen, dünyaca ünlü Arjantin'in etini özel yapan şey için, "Bence sadeliği, biraz tuz, iyi bir pişme derecesi, her et kesimi için pişirme derecesinin tam olması, fark yaratan küçük detaylar. Eti çok sersemletmemek lazım ki ızgara güzel olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada birinci gelen San Luis eyaletinden Natali Suarez Pardo, "Arjantin'in en iyi ızgaracısı" unvanını elde etti.

Buenos Aires Şehir Hükümetince düzenlenen etkinliğin ardından yarışmaya katılan şeflere ödülleri verildi ve Pardo'nun Arjantin'i uluslararası bir gastronomi yarışmasında temsil edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Güney Amerika, Buenos Aires, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arjantinli şefler en lezzetli 'asadoyu' pişirmek için yarıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arjantinli şefler en lezzetli "asadoyu" pişirmek için yarıştı - Son Dakika
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