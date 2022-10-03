Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

03.10.2022 08:32
Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

BUENOS Küba'nın batısında etkili olan Ian Kasırgası'nın Ada'nın tamamını elektriksiz bırakması yönetim karşıtı gösterilere neden oldu.

BUENOS Küba'nın batısında etkili olan Ian Kasırgası'nın Ada'nın tamamını elektriksiz bırakması yönetim karşıtı gösterilere neden oldu.

Küba'yı 27 Eylül'de karanlıkta bırakan kasırganın ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden verilmeye başlansa da başta başkent Havana olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen protestolar 4. gününde devam etti.

Uzun süre elektriksiz kalan halkın sokaklara dökülmesi ve 29 Eylül'de Ada'da internetin kesilmesi, komünist rejim karşıtlarının hükümeti, halkın protestolara katılmasını engellemek için interneti kestiği suçlamalarına sebep oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericilerin yol kestiği, "Elektrik istiyoruz" ve "Özgürlük" şeklinde sloganlar attığı dikkati çekiyor.

Başka görüntülerde de hükümet yanlısı olduğu ileri sürülen grupların, göstericilere sopalarla saldırdığı anlar paylaşıldı. Muhalifler, bu kişilerin sivil giyimli güvenlik güçleri ve askerler olduğunu savunuyor.

Hükümet kanadının, gösteriler hakkında sessiz kalması, iddiaların gölgesinde olayların belirsizlik içinde kalmasına neden oluyor.

YORUMLAR
500
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi Apart yetkilisi 3 kişiye 80 bin 353 TL para cezası kesildi SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı SPK'nın borsadaki dolandırıcılık iddiasına ilişkin yaptığı suç duyurusunun detayları ortaya çıktı
Kaynak: AA

Havana, Eylül, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç ve Finlandiya'da tedirginlik yarattı: NATO üyeliğimizi durdurmakla tehdit etti
14:12 Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı
14:15 Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti
14:06 Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı
13:49 Hamaney, İran'da yaşanan protestolarla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı
13:43 Mesut Özil ameliyat oldu! En az 3 ay futbol oynayamayacak
13:09 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti
12:58 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Kerem'e son uyarı! Barış Alper formayı alabilir
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katılım Bankası' isminin 'Katılım Finans Kurumu' şeklinde değiştirilmesi gerekiyor
12:53 Sedat Peker aleyhine çektiği videolarla tanınıyordu! Cenk Çelik 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 14:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement