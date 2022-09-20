Meksika'daki depremde ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'daki depremde ölü sayısı 2'ye çıktı

20.09.2022 16:42
Meksika'daki depremde ölü sayısı 2'ye çıktı

BUENOS Meksika'da dün meydana gelen 7,6 büyüklükteki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

BUENOS Meksika'da dün meydana gelen 7,6 büyüklükteki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Colima Eyaleti Sivil Koruma Birimi, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde çatısı çöken bir alışveriş merkezinde sıkışan bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde üzerine duvar yıkılan 1 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Obrador, felakette hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirdi ve depremden en çok etkilenen eyaletlerin Colima ile Michoacan olduğunu söyledi.

Depremin ardından 692 artçı sarsıntının yaşandığı bilgisini paylaşan Obrador, bunlardan birinin gece saatlerinde 5,8 büyüklüğünde olduğunu aktardı.

Aynı tarihteki 3. deprem, tatbikatın ardından gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin 7,6 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu deprem, Meksika'da 1985 ve 2017 yıllarının 19 Eylül tarihinde yaşanan ve binlerce kişinin hayatına mal olan depremler nedeniyle yapılan deprem tatbikatından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Tatbikat için sirenler yerel saatle 12.19'da çalmış, Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin 13.05'te meydana geldiğini açıklamıştı.

Meksika'da 1985'te merkez üssü Michoacan eyaletinin sahil kesimleri olan 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

19 Eylül 2017'de de merkez üssü Meksiko şehrinin güneyi olan 7,1 büyüklüğündeki depremde 370 kişi yaşamını yitirmiş ve yaklaşık 50 bin ev yıkılmıştı.

Meksika'da her 19 Eylül, Ulusal Sivil Savunma Günü olarak anılıyor ve ülke çapında deprem tatbikatı yapılıyor.

YORUMLAR
500
Menderes, 6. Yörük Şöleni'ne Hazır Menderes, 6. Yörük Şöleni'ne Hazır 'TOST YEME' YARIŞMASINDA ALTIN KAZANAMAYINCA İŞ YERİ SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI 'TOST YEME' YARIŞMASINDA ALTIN KAZANAMAYINCA İŞ YERİ SAHİBİNİN TELEFONUNU ÇALDI Son dakika haberi: Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası Son dakika haberi: Oto tamircilerin taşlama makinesi kavgası
Kaynak: AA

alışveriş, Sonora, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'daki depremde ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'daki depremde ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement