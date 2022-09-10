Kazanın sebep olduğu yangın nedeniyle iki aracın da tamamen yandığı, tır şoförünün olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin başkenti Victoria de Ciudad'dan Monterrey şehrine giden yolda yolcu otobüsü ile yanıcı madde taşıyan kamyon çarpıştı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tamaulipas, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika

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