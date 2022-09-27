Meksika'da 2014'te 43 öğrencinin kaybolmasını soruşturan savcı istifa etti - Son Dakika
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Meksika'da 2014'te 43 öğrencinin kaybolmasını soruşturan savcı istifa etti

27.09.2022 21:12
Meksika'da 2014'te 43 öğrencinin kaybolmasını soruşturan savcı istifa etti

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede "Ayotzinapa davası" ismiyle bilinen 2014'te gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan 43 öğrencinin soruşturmasını yürütmek için kurulan özel birimin başındaki Savcı Omar Gomez Trejo'nun istifa ettiğini açıkladı.

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede "Ayotzinapa davası" ismiyle bilinen 2014'te gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan 43 öğrencinin soruşturmasını yürütmek için kurulan özel birimin başındaki Savcı Omar Gomez Trejo'nun istifa ettiğini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Obrador, kayıp 43 öğrenci davasının aydınlatılması için 2019'da hususi olarak göreve getirilen Trejo'nun fikir ayrılıkları nedeniyle görevini bıraktığını doğruladı.

Obrador, Trejo'nun istifasına ilişkin "Tutuklama emirlerini onaylamak için izlenen prosedürlere katılmadığı için ayrılıyor, yani bu konuda fikir ayrılığı vardı. Soruşturma neticesindeki belgelere göre çıkarılan tutuklama kararlarını ben destekliyorum." dedi.

Soruşturmaya devam edileceğine vurgu yapan Obrador, "Umarım, her türden çok fazla baskı uygulandığı konusunda bize inanıyorlardır. Ancak adaleti yerine getirmek için kararlı bir iradeye sahibiz." diye konuştu.

"Devlet suçu"

Meksika Devlet Başkanlığınca öğrencilerin kaybını soruşturmak için kurulan hakikat komisyonu ağustosta bir rapor hazırlamıştı.

Komisyona başkanlık yapan İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları, Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin hayatta olduğuna dair herhangi bir iz bulunmadığını ifade etmişti.

Encinas, tüm delil ve ifadelerin, öğrencilerin öldürüldüğü ve ortadan kaldırıldığına işaret ettiğini belirtmişti.

Olayı, hükümetin her kademesinden yetkilinin karıştığı "bir devlet suçu" olarak niteleyen Encinas, federal ve yerel yetkililerin kaçırıldıkları akşam boyunca öğrencilerin yerleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemişti.

Encinas, söz konusu yetkililerin, "eylemleri, ihmalleri ve katılımlarının" öğrencilerin kaybolmasına olanak tanıdığına dikkati çekmişti.

43 öğrencinin kaybolması

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.

Önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula kentindeki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Meksika'da 2014'te 43 öğrencinin kaybolmasını soruşturan savcı istifa etti - Son Dakika
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