Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem

19.09.2022 23:16

BUENOS Meksika'nın batı orta kesiminde Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Meksika'nın batı orta kesiminde Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Michoacan eyaletine bağlı Aquila kentinin 37 kilometre güneydoğusu olan 7,6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 15 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Sahile yakın bölgede meydana gelen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Colima eyaletine bağlı Manzanillo kentinde deprem sırasında üzerine duvar yıkılan 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

Obrador, Meksiko Şehri Hükümet Şefi Claudia Sheinbaum ile görüştüğünü, başkent Meksiko şehrinde ciddi bir zararın olmadığını belirtti.

Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla ile telefonda görüştüğü görüntüyü paylaşan Obrador, depremin merkez üssünün yakınlarında yalnızca hasar meydana geldiğini aktardı.

Aynı tarihteki 3. deprem, tatbikatın ardından geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin 7,6 büyüklüğünde duyurduğu deprem, Meksika'da 1985 ve 2017 yıllarının 19 Eylül tarihinde yaşanan ve binlerce kişinin hayatına mal olan depremler nedeniyle yapılan deprem tatbikatından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Tatbikat için sirenler yerel saat ile 12.19'da çaldı, Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin 13.05'te meydana geldiğini duyurdu.

Meksika'da 1985'te merkez üssü Michoacan eyaletinin sahil kesimleri olan 8,1 büyüklüğündeki depremde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

19 Eylül 2017'de de merkez üssü Meksiko şehrinin güneyi olan 7,1 büyüklüğündeki depremde 370 kişi yaşamını yitirmiş, depremden 250 bin kişi etkilenmiş ve yaklaşık 50 bin ev yıkılmıştı.

Meksika'da her 19 Eylül, Ulusal Sivil Savunma Günü olarak anılıyor ve ülke çapında deprem tatbikatı yapılıyor.

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Meksika 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi Meksika 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Tsunami uyarısı geldi Meksika'da 7.6 büyüklüğünde deprem Meksika'da 7.6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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