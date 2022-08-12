ABD'nin yolsuzlukla suçladığı Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifasını duyurdu - Son Dakika
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ABD'nin yolsuzlukla suçladığı Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifasını duyurdu

12.08.2022 20:22
ABD'nin yolsuzlukla suçladığı Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı istifasını duyurdu

BUENOS Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Hugo Velazquez, ABD'nin kendisini yolsuzlukla suçlamasının ardından görevini bırakacağını açıkladı.

BUENOS Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Hugo Velazquez, ABD'nin kendisini yolsuzlukla suçlamasının ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Paraguay basınında çıkan habere göre, Velazquez, katıldığı radyo programında, ABD'nin kendisini yolsuzlukla suçlamasına ilişkin, "(ABD'li) Büyükelçinin basın toplantısını duydum, gerçekten başımdan aşağı soğuk su döküldü. Neyi kastettiğini bilmiyorum." dedi.

Velazquez, ABD'nin suçlamalarının kendisini kötü durumda bıraktığını ifade ederek, "Seçimlerde Devlet Başkanlığı adaylığından çekileceğim ve gelecek hafta Devlet Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı Kongre'ye sunacağım." diye konuştu.

Kendisine yönelik suçlamaların, uğruna mücadele ettiği prensiplerle çeliştiğini belirten Velazquez, bu iddiaları reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açıkladığı listede Velazquez'in "ciddi yolsuzluk" eylemlerine karıştığını ileri sürmüştü.

ABD'nin Asuncion Büyükelçisi Marc Ostfield de düzenlediği basın toplantısında Velazquez'i, kendisinin talebiyle yakın çevresinden bir kişinin bir devlet görevlisine 1 milyon dolardan fazla rüşvet teklif etmekle suçlamıştı.

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Kaynak: AA

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