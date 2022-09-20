Şili Cumhurbaşkanı Boric, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekti

BUENOS Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, Filistin halkına yönelik kalıcı insan hakları ihlallerinin normalleştirilmemesi çağrısında bulundu.

Boric, ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, eylül başında ülkesinde yeni anayasanın yürürlüğe girmesi için düzenlenen referandumdan hayır oyunun fazla çıkmasının hükümet için yenilgi ifade etmediğini söyledi. Boric, "Bazıları referandum sonucunu hükümet için bir yenilgi olarak görmek istedi. Bugün sizlere alçakgönüllülükle, halk bir karar verdiğinde, hiçbir hükümetin mağlup hissetmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Demokraside halkın sözü egemendir ve tüm zamanlar için yol göstericidir." dedi.

Boric, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna halkı ile dayanışmasını ifade ederek savaşın yakıt fiyatlarını artırdığını, tahıl ve gübre eksikliğine neden olduğunu hatırlattı.

Filistin halkıyla dayanışmasını da dile getiren Boric, "Kendi özgür ve egemen devletini kurmak için elinden alınamaz hakkını veren, her yıl bu meclisin aldığı kararları ve uluslararası hukuku savunarak Filistin halkına karşı yapılan kalıcı insan hakları ihlalleri normalleştirilmemeli." ifadesini kullandı.

İsrail'in de uluslararası alanda tanınan güvenli sınırlar içinde yaşama hakkına değinen Boric, dünyadaki insan hakları ihlallerini sona erdirmek için çalışma çağrısında bulundu.

Filistin'e olan desteğiyle bilinen Şili Cumhurbaşkanı, ülkesine atanan İsrailli Büyükelçi'nin güven mektubunu sunması için planlanan görüşmeyi, İsrail'in Filistin'de bir genci öldürdüğü gerekçesiyle iptal etmiş ve bu durum iki ülke arasında diplomatik bir soruna yol açmış, İsrail de Şili Büyükelçisi'ni kınama vermek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.